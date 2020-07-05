Как выбрать зарядку для смартфона в 2020 году. С iPhone их скоро не будет

Выбор зарядного устройства для смартфона не такая простая задача, как кажется. Стандарт, производитель, мощность — это всё важные моменты, от которых зависит качество и скорость её работы. Лайф разобрался, чему точно стоит уделить внимание перед покупкой. Возможно, приобретение зарядки отдельно в ближайшие годы станет нормой, потому что Apple планирует не класть её в коробку к iPhone 12.

Зарядка должна быть оригинальной. Иначе смартфон вырубится или сгорит

Фирменный блок от производителя смартфона и конкретно для вашей модели — наиболее надёжное решение. Альтернатива — неоригинальный сертифицированный адаптер. Он, так же как и фирменный, проходил все тесты на соответствие необходимым нормам, за его качество отвечает производитель. А вот несертифицированный покупать нельзя ни в коем случае. С ним либо смартфон выйдет из строя, либо батарея воспламенится, что может привести к ожогу или пожару.

В Сети периодически появляются истории о том, как iPhone внезапно загорелся. Одна из деталей, которой уделяют внимание СМИ, — была ли зарядка мобильного устройства оригинальной. Если да, возгорание — вина Apple. Если нет — пользователь не соблюдал правила использования смартфона, а значит, компания не понесёт ответственности.

Важно, чтобы зарядка была сертифицирована по одному из стандартов. У Xiaomi это Quick Charge, у iPhone — Power Delivery, у OPPO — superVOOC и так далее, о стандартах мы поговорим позже. Питать устройство зарядкой с другим стандартом допускается — они прошли все необходимые тесты и соответствуют требованиям безопасности.

Недопустимо использовать дешёвые китайские блоки, в которых как раз стандарт зарядки не указан. Именно они в большинстве случаев и являются причиной возгорания аккумуляторов.

Покупать зарядки сторонних производителей можно. Главное, чтобы они соответствовали нормам качества. Особенно будьте внимательны с этим на маркетплейсах ("Беру", Goods.ru, AliExpress и других).

Стандарт. Не все зарядки совместимы с вашим смартфоном

Важно, чтобы ваше устройство было совместимо со стандартом зарядки. Только так оно будет заряжаться с максимальной скоростью.

Вот самые популярные стандарты зарядок:

SuperVOOC Charge. Используют: OPPO, Realme;

USB Power Delivery. Используют: iPhone, Google Pixel, некоторые Sony;

Warp Charge. Используют: OnePlus;

Qualcomm Quick Charge. Используют: Xiaomi, LG, Samsung;

Huawei SuperCharge. Используют: Huawei;

Adaptive Fast Charging. Используют: Samsung.

Отсутствие единого стандарта быстрой зарядки — проблема индустрии смартфонов. Сейчас нет единого алгоритма, по которому можно понять, поддерживает ли ваш смартфон тот или иной стандарт, кроме официально заявленного.

Пока всё хаотично. TurboPower от Lenovo основан на Quick Charge 2.0, поэтому полностью с ним совместим. А вот OnePlus 8 Pro с Dash Charge не будет совместим с Quck Charge, самым популярным стандартом зарядки. Поэтому вам нужно искать именно адаптер Dash Charge, чтобы использовать максимум возможностей аккумулятора смартфона.

Несовместимость не значит, что устройство не будет заряжаться с неподходящим адаптером. Оно сможет восполнять энергию с его помощью, но гораздо медленнее, чем с родным аксессуаром.

Поэтому лучшее решение — брать зарядку того стандарта, который заявлен в вашем смартфоне. Узнать его можно на странице устройства и адаптера в интернет-магазине. Так вы избежите лишних проблем.

Мощность. Она может быть любой, не волнуйтесь

Возможно, главный миф об аккумуляторе смартфона — если мощность зарядки выше допустимого, девайс выйдет из строя. Это не так. Параметры зарядки — один из факторов, влияющих на скорость зарядки, не менее важен обратный отклик смартфона.

Скорость зарядки определяют два момента.

1. Характеристики самого адаптера. Его мощность определяют три параметра: Вольт (В) — мера напряжения, Ампер (А) — сила тока, Ватт (Вт) — общее значение мощности.

2. Сам смартфон. Для контроля силы напряжения и энергии в аккумуляторе в смартфоны и планшеты встраиваются специальные контроллеры. Именно они определяют скорость зарядки и изменяют её в зависимости от состояния батареи. С пустым аккумулятором она будет максимальной, а, условно, при 50% мощность снизится.