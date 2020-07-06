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Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска на карантин из-за коронавируса

Глава региона отметил, что распространитель дезинформации должен понести наказание.

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Мурманск не планируют закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса, как об этом писали ранее некоторые пользователи соцсетей. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Чибис. Глава региона также попросил правоохранительные органы проверить размещение лживых новостей.

Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в Интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание, — заявил глава региона.

Как сообщал Лайф, ранее в ВОЗ усомнились в возможности второй волны пандемии коронавируса.

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