Губернатор опроверг фейк о закрытии Мурманска на карантин из-за коронавируса

Мурманск не планируют закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса, как об этом писали ранее некоторые пользователи соцсетей. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор региона Андрей Чибис. Глава региона также попросил правоохранительные органы проверить размещение лживых новостей.

— Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в Интернете о закрытии Мурманска. Я вижу в соцсетях, что это вызвало панику. Тот, кто устроил это, должен понести наказание, — заявил глава региона.