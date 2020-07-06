Рейтинг потребительских корзин "Пятёрочки", "Ашана" и "Перекрёстка"

Лайф сравнил цены на набор товаров потребительской корзины в крупных торговых сетях в мае и июне 2020 года и выяснил, что питаться стало дороже. Но не во всех супермаркетах.

Из 12 130 рублей прожиточного минимума 50% должны тратиться на питание человека в месяц. Потребительская корзина состоит из хлеба, картофеля, овощей, фруктов, сахара, кондитерских изделий, соли, мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, масла, чая и специй.

Лайф собрал потребительские корзины из продуктов, которые продаются под собственной торговой маркой ретейлеров. "Пятёрочка" — "Красная цена", "Перекрёсток" — "Просто" и "Маркет", "Ашан" — "Каждый день".

Так, в "Пятёрочке" в мае на потребительскую корзину нужно было потратить минимум 1088 рублей, в "Перекрёстке" — 1092 рубля, в "Ашане" — 924 рубля.

В начале июля мы решили проверить, изменились ли цены спустя месяц.

"Пятёрочка" — 939 рублей

В начале июля картофель в "Пятёрочке" подорожал примерно на 4 рубля за килограмм и теперь стоит 37 рублей. Морковь по-прежнему держится в цене, а вот лук подешевел на 4 рубля. Капуста "выросла" — 25 рублей.

Яблоки стали значительно дешевле — 93 рубля вместо майских 129, доступнее стали и бананы — цена за месяц снизилась на 25 рублей.

Молоко "Красная цена" в тетрапаке в начале июня стоило 59 рублей за литр, спустя месяц в этой же упаковке найти продукт нам не удалось, зато в пакете молоко стоит на 30 рублей дешевле. Подсолнечное масло высшей категории стоит 54 рубля, десяток яиц — 49 рублей, 300 граммов сахарного печенья подорожали — 30 рублей, соль — 10 рублей, сахар — 31 рубль, чай по-прежнему 11 рублей.

Самая дешёвая упаковка макарон — 17 рублей, пакетик молотого чёрного перца подешевел на 5 рублей, а батон вырос на рубль.

В магазинах снова начала дорожать гречка: в апреле за килограмм нужно было заплатить 47 рублей, в мае — 55 рублей, в начале июля — 64 рубля.

В "Пятёрочке" нет мясных продуктов собственной торговой марки, а свиной карбонад "Мираторг" (самый дешёвый из представленных в холодильниках) стоит 239 рублей за 800 граммов. По-прежнему за 95 рублей можно купить 800 граммов замороженной рыбы — путассу.

Сумма всех этих товаров — 939 рублей. По сравнению с началом июня итоговая цена корзины снизилась на 149 рублей. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, поскольку с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.

"Ашан" — 1064 рубля

В апреле покупать картошку в "Ашане" было выгодно: килограмм стоил около 40 рублей, но уже в мае цены выросли до 60 рублей, а сейчас снова снизились — 30 рублей за килограмм. Подешевел лук: сейчас за него придётся заплатить 30 рублей, хотя месяц назад килограмм стоил 45 рублей. А вот за морковь придётся платить больше — 50 рублей, то есть цена выросла сразу на 20 рублей. Капуста — 25 рублей.

Самые дешёвые яблоки — 180 рублей, бананы — 63.

400 граммов самого дешёвого мяса на прилавках "Ашана" и "Атака" стоят 95 рублей, то есть, чтобы сравнить цену с мясом из "Пятёрочки", нужно стоимость свинины из "Ашана" умножать на два — 190 рублей за 800 граммов.

Батон бренда "Каждый день" — 16 рублей, масло подсолнечное — 60 рублей, десяток яиц — 53 рубля, макароны — 17 рублей, печенье — 13 рублей. Цена за литр молока выросла на 2 рубля за месяц — 38 рублей. Перец — 8 рублей, соль — 9 рублей, сахар — 30 рублей. Чай — 15 рублей.

800 граммов замороженной рыбы путассу бренда "Каждый день" подорожали почти в два раза — 174 рубля.

Килограмм гречки в "Ашане" вырос сразу на 10 рублей и сейчас стоит 63 рубля.

Итого: на потребительскую корзину нужно потратить 1064 рубля, это на 140 рублей больше, чем в мае.

"Перекрёсток" — 1146 рублей

Если в начале июня мы советовали приходить за картошкой в "Перекрёсток", где килограмм стоил 28 рублей, то сейчас лучше закупиться этим продуктом в других супермаркетах. В "Перекрёстке" килограмм картофеля стоит уже 40 рублей.

А лук подешевел — 30 рублей за килограмм вместо 45 майских. Морковь — 50 рублей, капуста — 25 рублей за кочан.

Самые дешёвые яблоки — 110 рублей. Бананы — 65 рублей. Батон "Просто" — 13 рублей, яйца — 80 рублей, макароны — 15 рублей, молоко — 47 рублей, подсолнечное масло — 54 рубля, перец — 10 рублей. Самая дешёвая гречка в "Перекрёстке" — 60 рублей за килограмм, это на 12 рублей дороже, чем в прошлом месяце. Упаковка чёрного чая обойдётся в 14 рублей, а печенье "Просто" — в 28.

В "Перекрёстке" цена за соль осталась такой же, как в мае, — 16 рублей за килограмм, а сахар подорожал на 3 рубля — 31 рубль за килограмм.

Замороженная путассу в "Перекрёстке" расфасована по 600 граммов, за упаковку нужно заплатить 90 рублей. А самое дешёвое мясо на прилавках — свинина: 185 рублей за 400 граммов. То есть цена выросла на 20 рублей за месяц.

Таким образом, цена потребительской корзины из "Перекрёстка" выросла на 54 рубля и сейчас составляет 1146 рублей.

Отметим, что доступные продукты позволяют составить сбалансированный рацион на неделю, но в меню необходимы молочные продукты, орехи, крупы и разнообразные фрукты, а не только самые дешёвые яблоки с бананами.