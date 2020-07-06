Диета для гурманов. Какую колбасу выбирают фитоняшки

Разнообразить свой рацион можно качественными и натуральными колбасами. Если не есть колбасу на завтрак, обед и ужин, а лишь иногда баловать себя этим продуктом, фигура и общее состояние организма останутся в порядке. Но какая колбаса менее вредная — полукопчёная или варёная?

Если вы не уверены, какую колбасу лучше брать — в какой меньше пищевых добавок, загустителей и консервантов, — покупайте ту, на которой указано, что она выполнена по ГОСТу. Именно гостовские колбасы, как отметил технолог пищевого производства Иван Рыжков, выполнены по всем нормам и стандартам, которые не навредят организму, если не питаться только ими одними.

Сторонникам здорового образа жизни и худеющим с колбасой нужно быть скромнее — не более одного-двух тонких кружочков в день. Калорий меньше в варёной колбасе. Например, в 100 г докторской — 257 ккал и 22,2 г жиров. Этот продукт ещё и дешевле — около 400 рублей за килограмм. По всем остальным показателям варёная колбаса уступает полукопчёной.

Если взять любимую миллионами потребителей краковскую колбасу, то придётся заплатить в среднем 450 рублей за килограмм. При этом в 100 г продукта содержится 466 ккал, 44,6 г жиров и 16,2 г белков.

Полезных веществ в полукопчёной колбасе больше, чем в варёной. Например, количество натрия, необходимого для поддержания мышечной ткани, нервной системы и регуляции баланса жидкостей в организме, в 100 г краковской — 1467 мг. В докторской его почти в два раза меньше — 828 мг. Фосфор, который помогает человеку сохранять бодрость, есть и в варёной, и в полукопчёной колбасах. Но в первой его 178 мг на 100 г продукта, а во второй — 204 мг. Схожая ситуация с содержанием калия и железа — в полукопчёной колбасе этих веществ больше.

Но важно отметить, что колбаса — это не источник витаминов и полезных микроэлементов для регулярного питания. Такое высокое содержание фосфора, калия, натрия и железа в краковской колбасе может негативно сказаться на организме, особенно если вы будете слишком часто питаться этим продуктом: могут начаться проблемы с почками, печенью и желудком.

В качестве редкого перекуса или завтрака полакомиться колбаской можно. Как отметила диетолог Светлана Андреева, главное правило для худеющих — сжигать в день больше калорий, чем вы потребляете. Если его соблюдать, то есть можно всё что хочется.