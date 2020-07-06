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За сутки в России выявлено ещё 6611 человек с коронавирусом

Заболеваемость в стране давно не растёт. Число выздоровевших превышает 454 тысячи человек.

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Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEI CHIRIKOV

За минувшие сутки в России было выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число таких случаев достигло 687 862.

За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1970 случаев (28,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные © Оперативный штаб

Больше всего новых случаев в Москве. За ней следуют Московская область, ХМАО, Санкт-Петербург и Свердловская область.

За сутки зафиксировано 135 летальных случаев (10 296 за всё время эпидемии). По выздоровлении выписано 3579 человек (454 329 за время эпидемии).

Напомним, накануне Россия покинула тройку стран — лидеров по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. Вытеснила нашу страну Индия, где начался резкий рост заболеваемости. Также сложная ситуация в США и Бразилии, которые занимают первое и второе места соответственно.

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