За сутки в России выявлено ещё 6611 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России было выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число таких случаев достигло 687 862.

— За последние сутки в России выявлено 6611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1970 случаев (28,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Данные © Оперативный штаб

Больше всего новых случаев в Москве. За ней следуют Московская область, ХМАО, Санкт-Петербург и Свердловская область.

За сутки зафиксировано 135 летальных случаев (10 296 за всё время эпидемии). По выздоровлении выписано 3579 человек (454 329 за время эпидемии).