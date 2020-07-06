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Путин поручил создать электронный документооборот между работодателем и сотрудником

На проработку этого вопроса он дал правительству месяц.

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Фото © Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС

В России хотят внедрить систему электронного документооборота между работодателями и сотрудниками. Поручение на проработку такой возможности правительству дал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что система будет работать через портал госуслуг.

Проработать вопросы использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности, — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что на проработку вопроса у кабмина есть чуть меньше месяца, готовый план необходимо представить президенту 3 августа. Ответственным лицом назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Лайф рассказывал, что глава государства поддержал идею проведения в стране уроков исторической памяти, которую озвучили на встрече президента с рабочей группой, готовившей изменения в конституцию.

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