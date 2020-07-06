Путин поручил создать электронный документооборот между работодателем и сотрудником

В России хотят внедрить систему электронного документооборота между работодателями и сотрудниками. Поручение на проработку такой возможности правительству дал президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что система будет работать через портал госуслуг.

— Проработать вопросы использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности, — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что на проработку вопроса у кабмина есть чуть меньше месяца, готовый план необходимо представить президенту 3 августа. Ответственным лицом назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.