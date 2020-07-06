Десятки тысяч таблеток. ФСБ показала задержание наркодилеров с грузом для регионов

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Сотрудники ФСБ России задержали участников преступной группировки, которая организовала крупные поставки синтетических наркотиков в 12 регионов России. В машине у злоумышленников нашли и изъяли 55 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
— Проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было задержано три автомобиля в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. При обыске в тайниках автомобилей оперативники нашли 45 килограммов амфетамина и 23 тысячи таблеток MDMA в общей сложности на 10 килограммов. Эти наркотические средства предназначались для распространения в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.
А ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ России предотвратили теракт во Владикавказе, задержав сторонника одной из террористических организаций. Он готовил взрыв самодельного устройства возле здания администрации республиканского центра.