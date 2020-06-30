ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе — видео

Видео © ФСБ России

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержав сторонника террористической организации ИГИЛ*. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы, подозреваемый готовил взрыв.

— Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра, после чего планировавший выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, — уточнили в управлении.

По данным спецслужбы, задержанный собирался примкнуть к запрещённой на территории России международной террористической организации ИГИЛ. В тайнике мужчины нашли компоненты для изготовления СВУ. Силовики также обнаружили его электронную переписку о подготовке теракта с находящимися за рубежом боевиками. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Покушение на террористический акт".

А в начале июня стало известно о том, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Чувашии. Силовики обнаружили там тайник с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.