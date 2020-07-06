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Каширский маньяк-сантехник найден мёртвым в СИЗО

Подозреваемый в серии убийств находился в камере один.

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Фото © СК РФ

Серийный маньяк — сантехник из подмосковной Каширы Андрей Ежов, ранее задержанный по подозрению в совершении серии преступлений, найден мёртвым в ногинском СИЗО. По предварительным данным источника Лайфа, мужчина совершил суицид.

6 июля в камере следственного изолятора обнаружено тело 53-летнего жителя Каширы, обвиняемого в совершении убийства женщины. Погибший также подозревался в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов, — говорится в сообщении СУ СКР по Московской области.

Ногинский следственный отдел проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора.

Андрей Ежов признался в девяти убийствах и изнасилованиях. Единственной выжившей жертвой сантехника считается десятилетняя девочка, над которой он надругался в январе 2020 года. Маньяка поймали после убийства пенсионерки, которое он совершил 8 июня этого года.

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