Каширский маньяк признался ещё в двух изнасилованиях и убийствах

Серийный маньяк — сантехник из подмосковной Каширы — задержанный по подозрению в совершении серии преступлений, сознался ещё в двух изнасилованиях и убийствах. В ходе допроса 53-летний Андрей Ежов заявил следователю, что осенью 2019 года расправился с женщинами 1940 и 1950 года рождения, сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

— Он совершал преступления по той же схеме, что и остальные: проникал в окна, расположенные на первых этажах, и сначала душил жертву, а затем совершал насильственный половой акт, — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый пройдёт комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. Следователи проверяют Ежова на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Маньяк орудовал на территории Каширского и Ступинского городских округов в период с 2010 по 2020 год, выжить удалось двум потерпевшим.