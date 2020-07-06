МВД сообщило о внешних попытках повлиять на выбор россиян при голосовании по поправкам

Во время голосования по поправкам к Конституции России было зафиксировано несколько попыток повлиять на выбор граждан страны путём вброса фейков. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

— Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление россиян путём фейковой информации, — заявил он.

Также, по словам Зубова, в ходе голосования было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений. Среди них умышленное повреждение и уничтожение агитационных материалов, противозаконная выдача и получение бюллетеней для голосования, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.