МВД сообщило о внешних попытках повлиять на выбор россиян при голосовании по поправкам

Во время голосования по поправкам к Конституции России было зафиксировано несколько попыток повлиять на выбор граждан страны путём вброса фейков. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.
— Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявление россиян путём фейковой информации, — заявил он.
Также, по словам Зубова, в ходе голосования было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений. Среди них умышленное повреждение и уничтожение агитационных материалов, противозаконная выдача и получение бюллетеней для голосования, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За изменения в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.