Пара начала продавать санитайзеры 3 месяца назад, и сейчас они заработали уже 266 млн рублей

Всего 12 недель назад, когда страны по всему миру начали закрываться на карантин, супруги из Великобритании Эндрю и Рэйчел Монтегю основали собственный бизнес ClearWater Hygiene. Кажется, варианта прогореть просто не было, ведь товар пара выбрала самый ходовой в период инфекции — санитайзеры. За несколько месяцев компания принесла уже больше 30 млн фунтов стерлингов (266 млн рублей).

Фото © Twiter / DailyMirror

Супруги, у которых уже четыре ребёнка, до пандемии владели только инвестиционной девелоперской компанией, занимающейся разработкой коммерческого и доступного жилья. В начале пандемии поняли — они могут помочь своей стране в борьбе с инфекцией, и выбрали весьма доходный путь. Первые партии санитайзера ClearWater Hygiene свет увидели уже в марте. Поначалу они были небольшими. Сейчас же фирма производит более 900 000 литров своей продукции каждую неделю.

Когда в марте было объявлено о карантине, мы сразу поняли, как важно уменьшить нашу зависимость от импортной продукции и сосредоточиться на производстве в Британии. Так мы смогли обеспечить высококачественным и недорогим товаром как поставщиков медицинских структур, так и частных предприятий, что просто необходимо в борьбе с пандемией Эндрю Монтегю

Пара организовала свою деятельность на местном ликёро-водочном заводе Deeside Gin, который для этого даже приостановил своё производство джина. Разливается по бутылкам санитайзер уже на другом заводе, но тоже в Англии.

Фото © Twiter / AGCC_Seona

Несмотря на отличную прибыль, Монтегю говорят, что она могла быть ещё больше. Но они решили бесплатно поставлять значимую часть своего товара для организаций в сфере здравоохранения, пишет Daily Mail.