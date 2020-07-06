Жених протащил невесту по асфальту, а после облил "кровью" прямо у загса в Казани — фото

Недавно феминистическая группа "ФемКызлар" опубликовала жуткие фото, которые девушки сняли возле загса в Кировском районе Казани. На них невеста в свадебном платье стоит на траве, а в неё летят струи жидкости, похожей на кровь. Она заливает девушку с головы до ног, безвозвратно портя белоснежное платье, пока жених с улыбкой наблюдает за всем со стороны. А затем он тащит возлюбленную за ногу в машину, чтобы увезти её в новую жизнь.

Фото © ВКонтакте / ФемКызлар. Феминистки Казани и Татарстана

Но не стоит паниковать — эта "кровавая свадьба" оказалась перформансом феминисток из Татарстана. Так активистки хотели привлечь внимание присутствующих к проблеме домашнего насилия. Постановочные фото были выложены в группе, где под ними пользователи Сети признались, что совсем не оценили идею девушек.

Фото © ВКонтакте / ФемКызлар. Феминистки Казани и Татарстана

А как это поможет в решении проблемы? Роман Васильев

Жесть как она есть Ева Крестовиц

Что-то акции, которые феминистки проводят, одна нелепее другой. Изменилось восприятие общества проблемы насилия? Нет. Стало как-то общество сильнее ценить проблемы женщин в абьюзивных отношениях? Нет. Перформанс — шоу и не более, а проблемы есть, и они с такими акциями не решаются вообще никак Антон Николаев

Фото © ВКонтакте / ФемКызлар. Феминистки Казани и Татарстана