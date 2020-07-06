"Из него желчь исходит". Петросян подал заявление в прокуратуру на сатирика Коклюшкина

Евгений Петросян подал заявление в прокуратуру по статье "Оскорбление". Юморист требует привлечь к ответственности сатирика Виктора Коклюшкина, который якобы допустил в одном из своих интеревью непозволительные высказывания в адрес Татьяны Брухуновой, молодой супруги комика. Об этом сообщил звёздный адвокат Сергей Жорин.

— Одно дело — конструктивно критиковать, другое — переходить на оскорбление, особенно в отношении женщины. Я, если честно, уже некоторое время замечаю за Коклюшкиным такую злость, и, может быть, из него желчь даже какая-то исходит, — рассказал "Пятому каналу" адвокат.

Как отметил представитель юмориста, если Коклюшкин действительно говорил оскорбления в адрес жены Петросяна и этот факт подтвердится, сатирику грозит штраф. Впрочем, адвокат надеется, что Коклюшкин извинится за свои слова перед семьёй Петросяна.