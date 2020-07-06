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В Иркутске зафиксировали подземные толчки магнитудой 4

Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

В Кабардинском районе Бурятии зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Толки ощущались около семи часов утра по московскому времени.

Судя по карте, опубликованной на сайте службы, эпицентр землетрясения пришёлся на село Выдрино, что находится на юго-западном побережье озера Байкал. Также толчки интенсивностью в четыре балла ощущались и в Иркутске. Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее Лайф сообщал о мощном землетрясении магнитудой 7,4 в Мексике, которое произошло недалеко от западного побережья. Эпицентр подземных толчков располагался всего в 12 километрах от города Крусесита, штат Оахака.

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