В Иркутске зафиксировали подземные толчки магнитудой 4

В Кабардинском районе Бурятии зафиксировано землетрясение. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Толки ощущались около семи часов утра по московскому времени.

Судя по карте, опубликованной на сайте службы, эпицентр землетрясения пришёлся на село Выдрино, что находится на юго-западном побережье озера Байкал. Также толчки интенсивностью в четыре балла ощущались и в Иркутске. Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших не поступало.