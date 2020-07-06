Украинцы ради отдыха наплевали на запреты и отправились в Грецию. Теперь они за решёткой

В Афинах 17 украинцев вместо пляжа и отеля оказались за решёткой. Они отправились на отдых в Грецию, и им по прибытии в страну отказали во въезде. Затем поместили в изолятор в аэропорту. Объяснили это очевидным фактом: Украины нет в списке стран, гражданам которых сейчас разрешён въезд в ЕС.





Как отмечает УНИАН, изначально туристов уговаривали подписать согласие на депортацию, но они отказались. Однако возвратный рейс всё же состоится — 7 июля. По словам одной из туристок, в изоляторе нет матрасов и постельного белья. Им не дают возможности забрать багаж. Питьевую воду и туалетную бумагу они получили от консула. Туристов выпустили в магазин, но с сопровождением охраны.