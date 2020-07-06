Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украинцы ради отдыха наплевали на запреты и отправились в Грецию. Теперь они за решёткой

Взрослые и дети жалуются на ужасные условия содержания: спят едва ли не на досках.

114
Post cover

Фото © "Европейская правда"

В Афинах 17 украинцев вместо пляжа и отеля оказались за решёткой. Они отправились на отдых в Грецию, и им по прибытии в страну отказали во въезде. Затем поместили в изолятор в аэропорту. Объяснили это очевидным фактом: Украины нет в списке стран, гражданам которых сейчас разрешён въезд в ЕС.

Как отмечает УНИАН, изначально туристов уговаривали подписать согласие на депортацию, но они отказались. Однако возвратный рейс всё же состоится — 7 июля. По словам одной из туристок, в изоляторе нет матрасов и постельного белья. Им не дают возможности забрать багаж. Питьевую воду и туалетную бумагу они получили от консула. Туристов выпустили в магазин, но с сопровождением охраны.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не ясно, когда иностранные партнёры откроют свои аэропорты для граждан других стран, в том числе для россиян. Он также подчеркнул, что отрасль авиационных перевозок относится к наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса.

Выбор редакции

Loading...