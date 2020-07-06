Туристы рассказали, как пандемия изменила отдых в Турции. Маски раздают, столовые приборы — одноразовые

Белорусские туристы, которые в этом году первые отправились на отдых в Турцию, рассказали, какие коррективы внесла ситуация с коронавирусом в деятельность популярных курортов.

По словам туристки Татьяны Матюшонок, в самолёте пассажирам дали заполнить анкету о состоянии здоровья, в которой приводились вопросы о коронавирусе. Все данные туристы сдавали в аэропорту Антальи на паспортном контроле. В трансфере из аэропорта до отеля рассадка была по одному человеку на два сиденья. Пассажиров обязали во время поездки быть в масках.

Когда Татьяна и все пассажиры приехали в отель в городе Кемере, им сразу же продезинфицировал руки, а чемоданы отправили на санитарную обработку. Туристам разрешают ходить без маски. Большинство из них так и делают, по словам девушки. Но персонал отеля — в масках. Кто-то дополнительно носит защитные экраны. В лифт отеля разрешают заходить только по два человека. На полу есть разметка для безопасной дистанции.

— На каждом шагу стоят санитайзеры, в отеле лежат маски для туристов. Можно просто взять столько, сколько тебе нужно. Носить её или не носить, решаешь сам. Но в отеле, где мы живём, гостей в масках не видела. На полу в отеле появилась разметка, которая указывает на соблюдение социальной дистанции между людьми в 1,5−2 метра, — рассказала Ирина Крайнева, специалист по работе с агентствами туроператора "Аэробелсервис".



Во время шведского стола еду туристам накладывает исключительно персонал. Также работники отеля приносят приборы в одноразовых бумажных упаковках и бумажные или влажные салфетки. Раньше всё это брал самостоятельно каждый турист.

По словам Ирины Крайневой, для безопасности туристов полотенца на пляже тоже в одноразовой упаковке. При этом по всей территории отеля стоят тепловизоры. Ими измеряют температуру отдыхающих. Если кто-то перегрелся, его на некоторое время помещают в отдельную комнату, где через полчаса снова измеряют температуру. Если она не в норме, то персонал вызывает бригаду медиков, которые сделают бесплатный тест на коронавирус. Если же результат теста окажется положительным, то человека по страховке отправляют на лечение.