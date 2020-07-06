Российский адмирал оценил шансы на военный конфликт с Украиной

Накануне командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что страна готовится к полномасштабным военным столкновениям с Россией. При этом он уточнил, что первого шага они ждут от российской стороны. По мнению Неижпапы, военная операция может начаться со стороны Крыма. Однако в РФ командующего успокоили и призвали не переживать из-за возможного вооружённого конфликта.

— Что касается командующего, то он говорит всё, что может. Пусть успокоится, потому что даже гипотетически этого быть не может. Шанс, что такое произойдёт, — 1 к 1000, — отметил бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН.

Он добавил, что подобные высказывания со стороны украинского командующего могут быть связаны с его недавним назначением на высокий пост. По мнению Касатонова, Неижпапа проходит процесс "созревания".