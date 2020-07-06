Кремль назвал глупостью опасения Киева, что Россия нападёт на Украину

Заявления из Киева о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину, — абсолютная глупость. Об этом сегодня сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке, — сказал Песков.
Напомним, ранее командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Россия якобы может напасть, чтобы открыть поставку пресной воды в Крым. По его мнению, в этом случае будет много потерь — как военных, так и гражданских.
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