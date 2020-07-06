Кремль назвал глупостью опасения Киева, что Россия нападёт на Украину

Заявления из Киева о том, что Россия якобы может вторгнуться на Украину, — абсолютная глупость. Об этом сегодня сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке, — сказал Песков.