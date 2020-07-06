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В Башкирии организаторы ЕГЭ заразились коронавирусом

В республике не открывают детские лагеря до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Башкирии у нескольких организаторов единого государственного экзамена выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Почти 10 тысяч детей сегодня приходят в школу на сдачу ЕГЭ, у нас уже говорят, что заболевшие учителя есть, вернее — два-три организатора экзаменов. То есть всё это рядом ходит, надо очень сильно поберечься, — заявил он.

Хабиров добавил, что довольно большое количество заболевших есть и в администрации республики. Он призвал жителей Башкирии поберечь друг друга и быть осторожными. Также глава региона отметил, что власти не откроют детские лагеря, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

Напомним, ЕГЭ в России перенесли из-за пандемии коронавируса. Лайф публиковал график сдачи единых государственных экзаменов в 2020 году. Первые начались 3 июля. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на ЕГЭ в этом году заявлено почти 714 тысяч человек.

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