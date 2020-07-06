"Будьте сильными!" Элайджа Вуд поддержал задержанного соперника Лукашенко

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Американский актёр Элайджа Вуд, исполнитель роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", записал видеообращение в поддержку задержанных претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Возможный соперник Александра Лукашенко и его семья оказались фанатами киноэпопеи по книгам Джона Толкина. Трогательным роликом от Фродо из "Властелина колец" поделилась девушка Эдуарда.

— Я хочу, чтобы вы и ваш сын были сильными. Надеюсь, вы скоро выйдете на свободу и вся эта история с вашим заключением останется в прошлом. Есть замечательная цитата из "Властелина колец". Как сказал Сэмуайз Гэмджи, "в мире есть добро, мистер Фродо! И за него стоит бороться!" — говорит Вуд.

Голливудская звезда уточняет, что прислать семье Бабарико слова поддержки его попросили их "друзья из Белоруссии". Сам же актёр признаётся, что читал об их ситуации и считает её определённо непростой.

Напомним, претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико и его сына задержали и отправили на допрос в Департамент финансовых расследований республики 18 июня. По данным СМИ, их обвиняют в сокрытии улик преступления и давлении на свидетелей. На выходных Виктору и Эдуарду были предъявлены обвинения, после чего суд заключил их обоих под стражу.