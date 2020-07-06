Лайф узнал о состоянии 16-летнего вратаря, пережившего удар молнии

Юный вратарь футбольного клуба "Знамя труда" Иван З., который пережил удар молнии 3 июля на стадионе "Торпедо" в Москве, пока находится в состоянии искусственной комы, но уже начинает просыпаться, а потому принято решение выводить его из этого состояния. Также сегодня врачи планируют отключить 16-летнего подростка от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах столицы.

Врачи сделали спортсмену повторную компьютерную томографию. Состояние сердца в норме. УЗИ также не выявило серьёзных нарушений. Однако у молодого человека зафиксирован посттравматический пневмонит справа и слева, также есть острое почечное повреждение, периодически у него поднимается температура.

Как заключили врачи, в целом в выздоровлении подростка наблюдается положительная динамика. Однако прогнозы насчёт дальнейшей карьеры в футболе делать пока рано.