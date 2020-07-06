В салоне было как в печи. В Белгороде попал на видео момент спасения ребёнка из машины

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом спасения годовалой малышки, которую отец оставил в закрытом автомобиле на 37-градусной жаре. Приехавшим на место полицейским пришлось выбивать окна, чтобы помочь ребёнку.

Как стало известно Лайфу, белгородец Роман Г. отправился в магазин и взял с собой своих детей — старшего сына и дочь в возрасте 1 год и 4 месяца. По приезде мальчик отправился вместе с отцом, чтобы помочь с сумками, а девочку оставили в машине.

Ребёнка в автомобиле без открытых окон заметили прохожие. Они сразу же вызвали полицию и скорую помощь. На тот момент девочка находилась в душной машине уже почти полчаса, а отец всё не возвращался. В итоге было принято разбить стекло, чтобы спасти малышку.

Когда сработала сигнализация, прибежал горе-отец. Он признался, что не подумал о последствиях. Девочку осмотрели медики, её здоровью ничего не угрожает. Забирать из семьи ребёнка не стали, но вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) всё же подняли.