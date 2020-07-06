Яркая вспышка и сбитый с ног подросток. Момент удара молнии в 16-летнего вратаря попал на видео

Судя по кадрам, юный спортсмен был на поле в удалении от других, когда в него попал мощный разряд молнии. Случилось это, когда парень ударил по мячу. Юниор рухнул без чувств. После удара молнии вся команда резко пригибается к земле, шокированные дети закрывают головы руками. И только тренер замечает сбитого с ног ребёнка. Он резко бросается к Ивану и начинает его реанимировать.