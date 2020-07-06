Конкурс "Новая волна" отменили из-за коронавируса

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" отменили из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, сообщили организаторы. Он должен был состояться в Казани с 21 по 28 августа.

Как отметил основатель конкурса, композитор Игорь Крутой, последние два месяца это решение всё время откладывали в надежде, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Но границы до сих пор закрыты. Приглашённые артисты и конкурсанты из других стран просто не могут попасть в Россию.

— К сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы, — написал Крутой на своей странице в "Инстаграме".