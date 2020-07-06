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Конкурс "Новая волна" отменили из-за коронавируса

Участники просто не могут приехать в Россию из-за закрытых границ.

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Фото © Instagram /newwave_official

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" отменили из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, сообщили организаторы. Он должен был состояться в Казани с 21 по 28 августа.

Как отметил основатель конкурса, композитор Игорь Крутой, последние два месяца это решение всё время откладывали в надежде, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Но границы до сих пор закрыты. Приглашённые артисты и конкурсанты из других стран просто не могут попасть в Россию.

К сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы, — написал Крутой на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что международный песенный конкурс Евровидение, проведение которого в 2020 году было отменено из-за пандемии коронавируса, всё же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году.

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