Парижский Лувр открылся для посетителей спустя четыре месяца карантина

В Париже после длительного карантина открылся один из самых больших в мире художественных музеев — Лувр. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт на протяжении четырёх месяцев.

Как и другие учреждения, Лувр открылся на условиях соблюдения полной санитарной безопасности. В первую очередь там масочный режим. Нужно также держаться на безопасной дистанции от других посетителей. Кроме того, визиты будут возможны исключительно в заранее забронированное время. Это правило касается также и гостей с льготами.

Ещё одной мерой безопасности стало направление потока людей. Теперь в музее будет работать один вход, находящийся под пирамидой. Посетители будут проходить строго по выделенному маршруту. Хотя конкретно этот пункт носит лишь рекомендательный характер, в администрации заверили, что в любой момент могут сделать его обязательным в случае, если в залах начнут образовываться толпы людей.