Парижский Лувр открылся для посетителей спустя четыре месяца карантина

В Париже после длительного карантина открылся один из самых больших в мире художественных музеев — Лувр. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Из-за пандемии коронавируса он был закрыт на протяжении четырёх месяцев.
Как и другие учреждения, Лувр открылся на условиях соблюдения полной санитарной безопасности. В первую очередь там масочный режим. Нужно также держаться на безопасной дистанции от других посетителей. Кроме того, визиты будут возможны исключительно в заранее забронированное время. Это правило касается также и гостей с льготами.
Ещё одной мерой безопасности стало направление потока людей. Теперь в музее будет работать один вход, находящийся под пирамидой. Посетители будут проходить строго по выделенному маршруту. Хотя конкретно этот пункт носит лишь рекомендательный характер, в администрации заверили, что в любой момент могут сделать его обязательным в случае, если в залах начнут образовываться толпы людей.
Напомним, Лувр был закрыт для посещения с середины марта, когда пандемия коронавируса в Европе набирала обороты. На тот момент во Франции было зафиксировано около 3,6 тысячи случаев заражения инфекцией. Сейчас это число перешло в отметку 200 тысяч, однако темпы распространения болезни заметно снизились. Аналогичная ситуация наблюдается и в России, где также открылись музеи и прочие объекты городской инфраструктуры. Накануне наша страна покинула тройку стран — лидеров по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции.