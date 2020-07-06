Учёные из Кембриджа выяснили, как предотвратить следующую пандемию

Закрытия рынков с животными недостаточно для того, чтобы предотвратить следующую пандемию. К такому выводу пришли учёные из Кембриджского университета, которые выделили основные пути передачи вирусов от животных людям и составили список мер по профилактике их распространения. Перечень состоит из 161 пункта, сообщает Daily Mail.

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По мнению группы из 25 исследователей, человечество должно переформатировать свои отношения с животными, иначе новой пандемии не избежать. Транспортировка, продажа и потребление мяса, а также торговля экзотическими видами и посягательство на дикую среду увеличивают риски распространения новых болезней. Эксперты предлагают ограничить количество животных, которых можно разводить, а также перейти на растительную диету — это снизит мировой спрос на мясо и улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку на фермах.

Борьба с торговлей дикими животными действительно важна, но это только один из многих потенциальных путей заражения. Мы не должны исходить из того, что следующая пандемия возникнет так же, как CoViD-19. Нам следует учитывать все риски Уильям Сазерленд Зоолог

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Специалисты полагают, что источником CoViD-19 стали летучие мыши, которые являются носителями сотен видов коронавирусов, однако болезнь передалась человеку через животное-посредника. Основные "подозреваемые" — ящерицы и змеи: у них нет жизненно важных генов, восприимчивых к вирусам, поэтому они могут переносить болезни без последствий. Преобладающая теория заключается в том, что этот процесс происходил на оптовом рынке морепродуктов в городе Ухань. Закрытие подобных торговых площадок — одна из мер, предлагаемых учёными.

Проблема не в животных, а в людях. Причина распространения болезней кроется в поведении человека Эндрю Каннингэм Зоолог

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