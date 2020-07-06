Блогерша честно показала, как изменилась за 6 лет, и её не испортил даже целлюлит

29-летняя блогерша и дизайнер бикини Карина Ирби родом из Голд-Коста, Австралия, показала, как изменилась за шесть лет. Девушка выложила в "Инстаграм" коллаж, по которому можно судить, что её фигура претерпела весьма заметную трансформацию.

Фото © Instagram / karinairby

Слева на снимке Карина предстала загорелой и очень стройной. Справа, спустя шесть лет, у блогерши появились пышные формы, которые она с удовольствием сейчас демонстрирует миллиону своих подписчиков.

Фото © Instagram / karinairby

Несмотря на прибавку в весе, переменам инста-дива только рада. Девушка не боится не только "лишних" килограммов, но и целлюлита и не идеально плоского живота. Карина смело показывает особенности своего тела, напоминая остальным, что все мы живые люди, а не просто картинка в соцсетях.

Фото © Instagram / karinairby

Я горжусь тем, чего добилась как физически, так и духовно. Я гораздо более счастливая, здоровая и беззаботная девушка! <...> Не могу дождаться, чтобы увидеть, что принесут следующие 6 лет! Карина Ирби

Фото © Instagram / karinairby

Подписчики тоже порадовались за девушку, которая всё это время служила им примером для подражания и дарила вдохновение. И поддержали её лайками и тёплыми комментариями.

Ты прекрасна! Ты и твой позитивный взгляд придали мне уверенности в себе samccarson