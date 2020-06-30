Блогерша с гордостью показала свой целлюлит без идеального освещения на фото, и разница впечатляет

Даная Мерсер — выпускница Кембриджского университета, независимая журналистка и блогерша, которая сейчас живёт в Дубае, ОАЭ. Девушка в том числе известна среди пользователей "Инстаграма" тем, что раскрывает трюки, с помощью которых создаются идеальные фото. Она не боясь показывает своё тело со всеми его особенностями.

Фото © Instagram / danaemercer

На этот раз Даная рассказала, как на качество снимка влияет освещение, выложив в подтверждение впечатляющий коллаж. Слева на фото она позировала, приняв выигрышную позу: выгнув спину, втянув живот и спрятав бёдра в тень. А на кадре справа, сделанном пару минут спустя, девушка не стала ухищряться и просто села так, как ей удобно. И тогда обнажилась вся правда.

Фото © Instagram / danaemercer

"Инстаграм" vs реальность, или давайте поговорим об освещении. Потому что это главное отличие на этих фотографиях. На одном из них мои бёдра спрятаны в тени. Мягкий свет скрывает целлюлит и сглаживает большую часть растяжек. Это очень лестно. В другом случае я просто небрежно присаживаюсь на корточки рядом с зеркалом. Мои бёдра в солнечном свете. Впадинки и бугорки на виду Даная Мерсер

Фото © Instagram / danaemercer

По словам Данаи, большинство инста-моделей точно знают, как позировать и какой ракурс выбрать, чтобы с фото потом на вас смотрела девушка без недостатков. Поэтому она призывает пользователей не сравнивать себя с идеальной картинкой, которую они видят в соцсетях. И юзерам понравилась такая откровенность журналистки, которую они сочли достойной того, чтобы ставить в пример подросткам, мучимым комплексами.

Я школьная медсестра, и я собираюсь показать твой инстаграм молодёжи, чтобы они научились любить свои тела! Ты крутая mrsmol3

Ты красивая и настоящая. Я тоже буду стремиться быть такой же уверенной в себе katmoesby