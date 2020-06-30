Участники протеста сняли, как супруги-адвокаты держат их на прицеле винтовки, пытаясь прогнать

Спорная ситуация случилась в штате Миссури, США, которая и попала на видео. Протестный марш направлялся к дому Лиды Крюсон — мэра Сент-Луиса, которая в прямом эфире раскрыла имена и адреса неугодных горожан. Они голосовали за то, чтобы прекратить финансирование полиции и направить деньги в иное русло, а политик навесила на них мишень. Протестующие собирались добиться отставки мэра, когда шли по улице с плакатами и кричалками. Но внезапно их встретила опасная парочка, пишет The Insider.
Видео © Twitter / Daniel Shular
Супруги-адвокаты Марк и Патриция Макклоски встретили громкую толпу с огнестрельным оружием в руках. Мужчина демонстрировал полуавтоматическую винтовку, а его жена — пистолет. Пара пыталась прогнать протестующих, угрожая начать стрельбу, а те в ответ освистывали такое поведение супругов, но движение к дому мэра не прекратили. Видео столкновения появилось в "Твиттере", где пользователи разделились на два лагеря.
Видео © Twitter / avery
Смотреть противно, мне стыдно за этих людей. Вот как выглядит мирный протест в Сент-Луисе, который хочет добиться честного и справедливого отношения к афроамериканцам, добиться для них свобод, прав и безопасности
Они идут по тротуару, не заходя на территорию этих людей, а они встречают их оружием! Вот куда должна смотреть полиция!
Протестующие вторглись на закрытую и огороженную территорию. С учётом всего, что сейчас происходит в стране, супруги поступили верно, показав толпе, что у них есть средство защиты и они в случае чего им воспользуются
Это частная собственность. Если бы ко мне вломились на задний двор и не уходили, несмотря на мои просьбы, я бы поступил так же
Фото © mccloskeylaw.com
Супруги много лет работают адвокатами. Патриция к тому же состоит в комиссии по этике Ассоциации адвокатов штата Миссури. Марк же в прошлом году отстаивал права темнокожего парня, который при задержании пострадал от полицейского произвола. Выиграв дело, мужчина тогда заявил, что это должно быть напоминанием — все люди равны. Но удивительно, что с таким опытом за плечами чета Макклоски не знает, что их поступок может расцениваться законом штата как преступление.
WOW-video
Участники протеста сняли, как супруги-адвокаты держат их на прицеле винтовки, пытаясь прогнать
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