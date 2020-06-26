Нашёлся полицейский с татуировкой "Россия", чьё фото стало вирусным после протестов в США

Во время погромов в США из-за ужасной смерти афроамериканца Джорджа Флойда в российском сегменте Интернета появились свои герои. Одним оказался владелец русского ресторана "Пушкин", чьи ребята отстояли заведение. А другим — бравый "русский полицейский" из Техаса, который нёс службу во время беспорядков.
Фото © Twitter / kpru
Русским он стал из-за татуировки на плече, где крупными буквами было выбито "Россия". Но оказалось, парень этот вовсе не наш соотечественник, хоть Россию и любит всей душой. Выяснилось, что таинственный борец за порядок — это американский полицейский Майкл Аскью, который живёт в Хьюстоне.
Фото © Facebook / Tricia Askew
Парень служил в армии в качестве механика, а также получил высшее образование, окончив колледж и университет. После обучения в полицейской академии заступил на службу в местное управление, потому и оказался в тот день на улицах города, пишет "Комсомольская правда".
Фото © Facebook / Michael Askew
У Майкла есть жена из России, а точнее — из Хабаровска. Поэтому название нашей страны и этого города также выбито на руке парня, просто на том известном фото его загородила футболка. Майкл души не чает в своей любимой, потому и сделал такое тату. Правоохранитель даже изучает русский, чтобы признаваться в любви жене на родном для неё языке, как он уже делал это на своей странице в "Фейсбуке".
WOW-news
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