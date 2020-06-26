Власти итальянской деревушки предлагают всем желающим отдохнуть у них этим летом абсолютно бесплатно

В очаровательную деревушку Сан Джованни в итальянском регионе Молизе можно влюбиться с первого взгляда. Однако, несмотря на шикарные пейзажи, поселение страдает от депопуляции. В поисках лучшей жизни молодёжь уезжает в крупные города. Из-за этого бизнесу приходится очень тяжело, особенно в посткоронавирусных условиях. Поэтому правительство начало активно искать способы поднять экономику в деревне.

Из-за десятилетий эмиграции в сельских центрах Молизе есть дома, которые пустуют годами. Это красивые, но безлюдные поселения, в которых даже нет жилья для туристов. Поэтому мы подумали, как можно помочь возродить наши исторические деревни, а также поощрить посетителей в эти трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?

Идея нашлась. Проект под названием Regalati il ​​Molise ("Подари себе Молизе") предлагает целую неделю проживания в одном из трёх очаровательных местных домов для 40 счастливчиков, приехавших в Сан-Джованни в период с июля по сентябрь 2020 года, сообщает Primo Numero . И хоть предложение кажется безвозмездным, правительство надеется, что гости будут по максимуму знакомиться с культурой и кухней региона и окрестностей, конечно, тратя побольше денег.

Принять участие в проекте может любой желающий, у кого нет собственности в регионе Молизе или родственников, которые живут там. Для того чтобы подать заявку, нужно заполнить форму (она размещена на morrutto.com), объясняющую, почему вы хотите "найти Молизе". Затем бланк необходимо отправить по электронной почте amicidelmorrutto@gmail.com.

По словам организаторов, каждый день они получают уже более сотни заявок на участие из Франции, Ирландии, Польши, Украины, а также других регионов Италии.