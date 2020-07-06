Стальные иглы в ягодах. В Австралии повторилась "клубничная история"

В Австралии снова повторяется "клубничная история", когда злоумышленники начиняют различные ягоды и фрукты иголками в крупных супермаркетах. Полиция штата Южная Австралия сообщила, что в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды зафиксировано уже три подобных случая.
— Металлические иголки были обнаружены в упаковке с клубникой и в авокадо, канцелярские кнопки были обнаружены в буханке хлеба, — уточнили в полиции.
По данным следствия, покупатели находили опасные предметы в товарах с 27 июня по 1 июля. Полиция полагает, что стальные иглы и кнопки были помещены в еду преднамеренно.
Напомним, впервые начинять клубнику иглами в Австралии начали в сентябре 2018 года. Тогда полиция начала федеральное расследование из-за серии случаев обнаружения предметов в ягодах и фруктах. Помимо клубники иглы находили в бананах, яблоках и грушах. За помощь в поимке злоумышленников даже было назначено вознаграждение в 70 тысяч долларов. Тогда полиция поймала подражателя — подростка, который "в шутку" подкладывал иглы в ягоды. Арестована была и злоумышленница, стоявшая за серией преступлений. Спустя год "клубничная история" повторилась.