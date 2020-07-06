"Моего отца хотели убить". Сын Алибасова заявил о покушении на продюсера

Исчезновение продюсера Бари Алибасова связано с тем, что его хотели убить. Сейчас он проходит лечение в психиатрической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева. Об этом заявил журналистам его сын Бари Алибасов – младший.

— Месяц никто не знал, что случилось с моим отцом. Сейчас я, наконец, имею право рассказать всю правду о том, что случилось. Моего отца хотели убить. 4 июня я нашёл его при смерти и срочно отвёз в клинику, — рассказал он в видеообращении.

По словам Алибасова-младшего, он отвёз отца в клинику, которая известна успешной реабилитацией людей с алкогольной зависимостью. И именно поэтому он якобы долго молчал о произошедшем, ведь общественность могла сравнить продюсера с актёром Михаилом Ефремовым.

— Позже в больнице доктора Брюна, главного нарколога Минздрава, было проведено внутреннее расследование, которое показало, что его хотели убить, — сказал сын Алибасова.

Алибасовов-младший в своей речи высказывает подозрения в адрес экс-помощника отца Андрея Назарова, бывшего участника группы "Интеграл" Валерия Юрина и Ольги Шукшиной. По его словам, именно эти люди якобы хотят заполучить недвижимость его отца.

Напомним, в июне прошлого года Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.