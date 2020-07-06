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"Угроза всей христианской цивилизации". РПЦ призвала Турцию оставить за собором Святой Софии статус музея

Как отметил предстоятель РПЦ, угроза собору Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал турецкие власти не менять музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле. Как подчеркнул предстоятель РПЦ, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя этот храм много значит для всего православия, а для России — ещё больше. Ведь после посещения этого собора в Константинополе князь Владимир решил принять христианство и крестить Русь, что предопределило всё последующее развитие нашей страны.

В истории отношения Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской православной церкви русский народ — как раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит, и нашей духовности и истории, — отметил патриарх Кирилл.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что долг любого цивилизованного государства — сохранять равновесие в обществе, а не обострять противоречия между людьми. Тем более что отношения между Турцией и Россией динамично развиваются.

Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, — подытожил патриарх.

Как сообщал Лайф, ранее Госсовет Турции принял решение об изменении статуса собора Святой Софии всего лишь за 17 минут.

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