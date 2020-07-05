Лайф узнал, кто спас жизнь 16-летнему российскому вратарю после удара в него молнии

Футболист клуба "Знамя Труда", 16-летний Иван З. остался жив после удара молнии благодаря тренеру Антону Басову. О трагических событиях вчерашнего утра Лайфу рассказал товарищ юного спортсмена по команде Иван Х.

— Тренер Антон Евгеньевич Басов не растерялся и сделал искусственное дыхание и массаж сердца вратарю, тем самым завёл ему сердце до приезда скорой, — вспоминает собеседник Лайфа.

По его словам, в больнице Иван пришёл в сознание. Однако врачам пришлось поместить его в искусственную кому, чтобы организм стабилизировался. Источник Лайфа в больнице в Люберцах, где лежит юный спортсмен, подтвердил, что он всё ещё находится в реанимации в искусственной коме. Состояние Ивана стабильно тяжёлое, медики сейчас боятся делать какие-либо прогнозы.