В московских центрах соцобслуживания открылись комнаты прохлады

Власти Москвы запустили работу так называемых комнат прохлады во всех территориальных центрах социального обслуживания столицы. Там любой желающий может на время укрыться от палящего летнего солнца и немного отдохнуть. В первую очередь такие комнаты рассчитаны на пожилых людей, инвалидов и граждан с хроническими заболеваниями.

— Сейчас в связи с сохранением в столице профилактических мер в комнатах прохлады будут действовать некоторые ограничения на вход посетителей. Для минимизации риска заражения будет соблюдаться масочный режим. Кресла расставлены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5 метра, — говорится на сайте столичной мэрии.

В каждой комнате будут дежурить социальные работники. Они начнут следить за самочувствием посетителей, а также расскажут, как сберечь здоровье и хорошее самочувствие во время жары.

— Комнаты прохлады будут открыты с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — с 09:00 до 18:45, в субботу — с 09:00 до 16:00, — уточнили в пресс-службе местной администрации.

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