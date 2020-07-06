Журналистку Прокопьеву приговорили к штрафу за оправдание терроризма

Суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей. При этом гособвинение просило для неё шесть лет колонии и запрет заниматься журналистикой на четыре года.

По мнению следствия, Прокопьева оправдывала терроризм в своей статье о нападении на здание ФСБ Архангельска в 2018 году. Тогда 17-летний местный житель привёл в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего он погиб, а трое сотрудников спецслужбы получили ранения.

Защита журналистки намерена обжаловать приговор.