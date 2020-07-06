Журналистку Прокопьеву приговорили к штрафу за оправдание терроризма

Суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей. При этом гособвинение просило для неё шесть лет колонии и запрет заниматься журналистикой на четыре года.
По мнению следствия, Прокопьева оправдывала терроризм в своей статье о нападении на здание ФСБ Архангельска в 2018 году. Тогда 17-летний местный житель привёл в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего он погиб, а трое сотрудников спецслужбы получили ранения.
Защита журналистки намерена обжаловать приговор.
Напомним, инцидент в здании ФСБ произошёл в октябре 2018 года. Утром в холл вошёл молодой человек, остановился около рамок металлодетектора, что-то достал из рюкзака, и в этот момент прогремел взрыв. Сам юноша погиб на месте. Также при взрыве пострадали трое сотрудников УФСБ. Были заведены уголовные дела по статьям "Терроризм" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".