Самый мощный в мире. Началось строительство атомного ледокола "Россия"

На дальневосточной верфи "Звезда" стартовали работы над созданием самого мощного в мире атомного ледокола "Россия" проекта "Лидер". Как сообщили в пресс-службе ФГУП "Атомфлот", входящей в госкорпорацию "Росатом", на судостроительной верфи в городе Большой Камень прошла первая резка металла. Согласно планам строительства, судно будет сдано в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

– Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Госкорпорацией "Росатом" поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия "Россия", — рассказал генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

Ледокол "Лидер" по мощности — первый подобный проект в мире. Ожидается, что он сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути, преодолевая лёд толщиной до четырёх метров. Судно оснастят ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый, что позволит кораблю двигаться даже сквозь толстый лёд со скоростью десять узлов (19 км/ч). Ранее СМИ оценивали стоимость его постройки в 98,6 миллиарда рублей.