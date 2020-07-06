Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило достроить "Северный поток — 2" в своих водах с помощью судов с якорным позиционированием. Теперь их можно использовать как отдельно, так и в сочетании с судами, которые оснащены системой динамического позиционирования.
Дания разрешила достроить "Северный поток — 2" судами с якорным позиционированием
Ранее Копенгаген запрещал использовать в своих водах такие суда из-за того, что они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне.
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