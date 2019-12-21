Трамп подписал военный бюджет США, включающий санкции против РФ

На модернизацию ядерного вооружения выделена сравнительно небольшая сумма — 31,5 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (он уже начался 1 октября). Согласно этому документу, власти будут обязаны ввести санкции в отношении РФ. Церемонию подписания транслировали центральные американские каналы.

Всего оборонный бюджет включает 738 миллиардов долларов, что на 3,1% выше, чем было в 2019 финансовом году. На нужды Пентагона выделено 635 миллиардов, 71,5 миллиарда — на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие терроризму в других странах.

Сравнительно небольшая сумма выделена на модернизацию ядерного вооружения и поддержание его боевой готовности — 31,5 миллиарда долларов. Часть этой суммы также будет направлена на другие военные нужды.

Пункт о санкциях против России сенат конгресса США поддержал 17 декабря. По нему РФ и все страны, участвующие в постройке газопровода "Северный поток — 2", будут подвергнуты санкциям со стороны Штатов. По мнению последних, это сможет приостановить строительство газопровода.