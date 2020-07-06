Россиянам рассказали о самых дешёвых пакетных турах по стране. Хватит и 30 тысяч

Цены на путёвки на юг России пока остаются либо на уровне прошлого года, либо даже ниже, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Так, самый дешёвый недельный пакетный тур по России с вылетом 14–18 июля сейчас стоит 23 тысячи рублей. Стоимость семидневного тура в Сочи на двух человек с вылетом из Москвы начинается от 28 900 рублей. Ещё два года назад такой же тур стоил 40 723 рубля.

Минимальные расценки на туры в Крым и Анапу практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Но по мере развития сезона стоимость путёвок традиционно будет расти, отмечают специалисты.

Самую дешёвую семидневную путёвку на заезды 14–18 июля сейчас предлагает Калининград — 23 021 рублей. Далее по стоимости идут Анапа, Крым, Сочи. Самое дорогое направление — Геленджик.

Особо радует ценами Байкал. Там недельный отдых на двоих обойдётся в сумму от 50 тысяч рублей. Такая же поездка на Алтай будет стоить минимум 32,4 тысячи рублей.