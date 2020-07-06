Путин сердечно поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил с 80-летием Нурсултана Назарбаева, который на днях вылечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба первого президента Казахстана.

— Владимир Путин сердечно поздравил Елбасы с днём 80-летия, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа, — указано в сообщении.

В Кремле выразили уверенность, что "политическая дальновидность и огромный опыт" Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

18 июня стало известно, что первый президент Казахстана заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, но продолжает работать. Заболевание, судя по всему, протекало в лёгкой форме. 3 июля Елбасы уже вернулся к работе.