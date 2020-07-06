Водительские права в России предложили частично приравнять к паспорту

В России идёт работа над законопроектом, который позволит банкам совершать некоторые финансовые операции с применением водительских прав для идентификации клиентов в базе данных. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. Отмечается, что регулятор разрабатывает документ совместно с Росфинмониторингом и Минэкономразвития.

— Возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного идентификатора для проведения упрощённой идентификации клиента – физического лица предусматривается законопроектом, работа над которым ведётся Минэкономразвития России совместно с Росфинмониторингом и Банком России, — приводит РИА "Новости" комментарий пресс-службы.

По задумке водительское удостоверение можно будет использовать лишь в тех операциях, в которых упрощённая идентификация разрешена российским законодательством. К таким на сегодняшний день относятся перевод без открытия счёта, а также обмен валюты.