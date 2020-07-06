Названы регионы России, где живут самые активные пользователи Интернета

В минувшем году самое большое число пользователей Интернета на 100 человек было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно данным Росстата, в этом регионе в онлайн-пространство вовлечено 94% населения. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян объяснил эту статистику.
— Вовлечённость населения в онлайн-пространство в малых городах зачастую бывает выше, чем в крупных. Связано это с тем, что Сеть для них фактически единственный источник развлечений и полезной информации, — пояснил он NEWS.ru.
Второе место по доле пользователей Сети по итогам прошлого года занял Ханты-Мансийский автономный округ, где Интернетом пользуются 93% жителей. В пятёрку лидеров также вошли Чукотка (92% населения), Севастополь (91%) и Москва (90%).
Ранее Росстат представил список регионов с самыми протяжёнными дорогами в стране по итогам 2019 года. В лидерах оказался Алтайский край.
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