Лишь одежда на берегу. Трое детей пропали в Курганской области

В Курганской области спасатели, правоохранительные органы и местные жители ведут поиски троих детей, которые пропали без вести во время отдыха на реке Исеть. О том, что дети не вернулись домой, ночью сообщили в МЧС обеспокоенные родители. На берегу, где могли отдыхать подростки, нашли лишь их одежду.

— На берегу реки Исеть в 1,5 км от населённого пункта Ключи Шатровского района обнаружена одежда троих детей, проживающих в данном населённом пункте. Одежда опознана родителями подростков 12, 13 и 14 лет, — рассказали Ura.ru в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

От МЧС в поисках задействовано 28 человек и шесть единиц техники. Они обследуют реку вниз по течению от места пропажи детей. Также проводится патрулирование береговой линии в районе населённых пунктов Турушево и Гаево. СУ СКР по Курганской области по факту исчезновения несовершеннолетних возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

— На место происшествия, расположенное в отдалённой местности, выехала следственно-оперативная группа. В ходе расследования будут установлены причины, по которым несовершеннолетние находились возле опасного объекта (реки) без сопровождения взрослых, а также иные условия, способствовавшие совершению преступления. По данному факту ведётся следствие, — уточнили в ведомстве.