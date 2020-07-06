В Кремле напомнили Турции о значении собора Святой Софии для всемирного наследия

Превращение собора Святой Софии в мечеть является внутренним делом Турции, но в Кремле надеются, что при принятии решения Анкара учтёт значение объекта для всемирного наследия. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не можем комментировать само решение, это внутреннее дело самой страны... Безусловно, мы надеемся на то, что, конечно, статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание, — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что этот шедевр является излюбленным местом для туристов из всех стран, в том числе из России. Для многих помимо туристической ценности собор имеет и духовную.