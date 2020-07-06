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В Кремле напомнили Турции о значении собора Святой Софии для всемирного наследия

Однако Москва не собирается вмешиваться в принятие решения по статусу исторического здания.

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Фото © Pixabay

Превращение собора Святой Софии в мечеть является внутренним делом Турции, но в Кремле надеются, что при принятии решения Анкара учтёт значение объекта для всемирного наследия. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы не можем комментировать само решение, это внутреннее дело самой страны... Безусловно, мы надеемся на то, что, конечно, статус Айя-Софии как объекта всемирного наследия будет приниматься во внимание, — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что этот шедевр является излюбленным местом для туристов из всех стран, в том числе из России. Для многих помимо туристической ценности собор имеет и духовную.

В марте 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Несколькими днями ранее Госсовет Турции поддержал идею об изменении статуса Айя-Софии. На оглашение вердикта у суда ушло всего лишь 17 минут. Официальное решение по статусу собора будет обнародовано в течение 15 дней.

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