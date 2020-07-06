Пропавшие на реке в Курганской области дети найдены погибшими

В реке Исеть Курганской области найдены без признаков жизни тела всех пропавших ранее подростков 13, 14 и 15 лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. Однако предварительно установлено, что дети сами утонули во время купания.

— В ходе поисковых мероприятий в реке Исеть обнаружены тела пропавших накануне троих детей. Тела детей извлечены из воды, в настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве добавили, что продолжают расследование по возбуждённому ранее уголовному делу по статье "Убийство двух и более лиц".