"Конец войне?!" Сёстры Бузовы устроили девичник после продолжительной ссоры

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Телеведущая, блогер Ольга Бузова посетила день рождения сестры Анны в одном из московских ресторанов на воде. На протяжении полутора лет девушки не показывались вместе на публике, породив слухи о настоящей войне. Теперь фанаты вдохнули спокойно и начали оставлять под совместными фото сестёр с девичника счастливые комментарии.

"Спустя полтора года мы все можем официально сказать, что мы счастливы", "Сёстры вместе", "Конец войне?!", "Наконец-то помирились" — пишут фолловеры. Сами сёстры не раскрывают ни причины столь длительной размолвки, ни обстоятельства примирения, пишет портал "Дни.ру".