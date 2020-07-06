"Учу таких дебилов, как ты!" В Хакасии пьяной за рулём поймали учительницу начальных классов

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Минувшей ночью сотрудники ДПС в Хакасии за пьяную езду задержали учительницу начальных классов. Женщина находилась в неадекватном состоянии и оскорбляла правоохранителей.

Инцидент произошёл в городе Саяногорске. Анонимное сообщение о возможном пьяном водителе поступило в дежурную часть около полуночи. По ориентировке сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2107, за рулём которого оказалась 45-летняя женщина. Полицейские предложили ей пройти медосвидетельствование, однако та отказалась, ссылаясь на то, что не управляла машиной, а уже во время составления протокола и вовсе начала оскорблять правоохранителей.

— Вы нарушили мои правила! Я двигалась в машине, которая не двигалась. <...> Дебилы... Я учу детей! Дебилов таких, как ты, — кричала она в машине дорожной инспекции.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Хакасии, автомобиль отправлен на штрафстоянку, а в отношении женщины составили протокол об административном нарушении за отказ от медицинского освидетельствования.